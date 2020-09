Metro DC “no se puede negar el servicio a quienes no usen mascarilla”

(NOTICIAS YA).- En el DMV los casos de Covid-19 rondan los 268,000 casos en momentos en que algunas personas no utilizan mascarilla se genera controversia pues autoridades de WMATA han dado a conocer lo siguiente.

Una persona en redes sociales preguntó en redes sociales a las cuentas oficiales del por qué no obligan a las personas a utilizar mascarilla y fue precisamente que autoridades respondieron que “si bien se requieren cubrimientos faciales, a los pasajeros no se les niega el servicio si no tienen un cubrimiento facial o máscara”.

Sin embargo es necesario recordar que, en algunas partes del DMV es necesario el uso de mascarilla, pues de lo contrario podrías ser multado.

En Washington D.C. es requirimiento utilizar mascarillas incluso dentro de edificios federales, al igual que en Maryland.

En Prince George’s y Montgomery incluso aún se está en fase dos, de hecho algunos negocios continúan cerrados.

En Arlington se multará a las personas que no utilicen mascarilla por lo que es necesario que la uses.