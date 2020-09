Negocios en San Diego podrian volver a cerrar ante más casos de Covid

(NOTICIAS YA).- El condado rechaza una iniciativa que ignora los lineamientos del Estado para que el gobierno local quien controle que puede estar abierto y que puede estar cerrado.

La propuesta del supervisor Jim no logró conseguir el apoyo de ninguno de los supervisores del condado bajo el argumento de que regresar a la normalidad resultaría peor para la economía a largo plazo

“Para qué queremos la economía si no habría salud, para mi la salud es primero”, comenta una residente de San Diego.



Y es que desde que inició la pandemia, el principal temor ha sido la afectación que sufre la economía local y nacional al detener tantos negocios chicos y grandes.

El supervisor Jim Desmod presentó una propuesta para que el condado deje de aplicar las reglas del estado y permita a todos los negocios reabrir a su máxima capacidad bajo su propio riesgo, cuidando únicamente que se respeten los protocolos de prevención.

El Supervisor Fletcher calificó de irresponsable la propuesta argumentando que empeoraría el número de casos, perderíamos recursos otorgados por el estado y posiblemente saturemos el sistema de salud con un fuerte impacto a la economía.

Pero Desmod asegura que las restricciones del estado tienen a San Diego arrinconado con los nuevos criterios para reabrir los negocios.

Pero aunque el impacto pueda verse en cada rincón del país, la población prefiere la cautela antes de la premura

“Pues no tan segura, no es todavia muy segura no, porque ya ve que todavia siguen los contagios”, comenta Amalia Chavez.

El Departamento de Salud de California establece cuatro categorías de riesgo basado en el número de casos por cada 100 mil habitantes, y el porcentaje de pruebas positivas.

Los números del condado de San Diego, aunque han ido mejorando, nos van regresando peligrosamente a la categoría más estricta, en la que se tendrían que cerrar, iglesias, barberias y museos; y regresar a restaurantes y tiendas a mínima capacidad.

Fletcher acepta que la situación actual es difícil, pero que la mejor forma de salir es trabajando juntos para detener los contagios y proteger la economía en el corto y largo plazo.