VIDEO: Niegan ayuda a hispano por hablar español

(NOTICIAS YA).-Humillado y discriminado, fue como se sintió un hombre hispano cuando fue de compras a un supermercado y al buscar ayuda de una empleada, está se negó a ayudarle porque hablaba español.

Pese a que el tapabocas de esta trabajadora de King Soopers dice la frase: “sé amable”, las palabras que ella utilizó contra un cliente hispano que buscaba ayuda fue todo lo contrario.

“Le pregunté a una de las empleadas que si alguien hablaba español y me dijo que no tenía por qué hablar español sí estaba en Estados Unidos”, señaló Gerardo Gonza, presunta víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando Gerardo fue a comprar chicles y pagó en una caja automática, seleccionando la opción conocida en inglés como cash back, para poder obtener 40 dólares de cambio en efectivo.

“Lamentablemente, pues se me olvidaron los 40 dólares, fue mi culpa, está bien, no hay ningún problema, pero regresé a ver si alguien los había agarrado”, explicó Gonza.

Sin embargo, en lugar de conseguir ayuda, lo que recibió fue un trato que le hizo sentir desconcertado.

“La mujer que me atendió me dijo que no podía hacer nada por mí, porque no tenía que estar hablando mi idioma. Entonces me sentí un poco discriminado”, indicó Gonza.