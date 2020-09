Arlington elimina ordenanza anti-propagación por incumplimiento 

(NOTICIAS YA).- La Junta del Condado de Arlington votó a favor de retirar una ordenanza que buscaba mitigar la propagación del Covid-19 al limitar el número de personas que se podían congregar en ciertos espacios públicos.

Mediante un voto de 4 a 1 los representantes pusieron fin a esta orden que tan solo había tomado efecto a finales del mes de julio como medida temporal, la cual carecía de participación comunitaria y fue vista con fuerte oposición.

Durante la reunión se informó que las principales congregaciones se llevaban acabo afuera de negocios y restaurantes alrededor de las 10 p.m. hasta las 2 a.m. en la sección de Clarendon Boulevard.

Aun con la participación de estos negocios y los oficiales de orden público, las autoridades fueron vistas con resistencia por parte de la comunidad.

“La policía de Arlington ha determinado que no es práctico multar a cientos de infractores cada noche. No veo ninguna razón para seguir teniendo una regla que claramente no funciona”, comentó Christian Dorsey, miembro de la junta.