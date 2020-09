Covid-19 pudo haber llegado a EE.UU. en diciembre, según estudio

(NOTICIAS YA).- Es posible que el coronavirus mortal haya circulado en Estados Unidos desde diciembre, aproximadamente un mes antes de lo que creen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), según investigadores de UCLA.

Su estudio encontró un aumento estadísticamente significativo en las visitas a la clínica y al hospital de pacientes que informaron enfermedades respiratorias en la semana del 22 de diciembre.

El estudio fue publicado el jueves pasado en el Journal of Medical Internet Research.

Se pensaba que el primer caso conocido de covid-19 en Estados Unidos era un paciente en Washington que había visitado Wuhan, China, según los CDC. El caso se informó en enero.

La Dra. Joann Elmore y sus colegas revisaron casi 10 millones de registros médicos del sistema de salud de UCLA, incluidos tres hospitales y 180 clínicas.

(Foto: Getty Images) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) (Photo by Jenny Evans/Getty Images)

Elmore dijo que comenzó la búsqueda después de recibir varios correos electrónicos de pacientes ansiosos en marzo a través del portal de pacientes de su clínica en UCLA.

Los pacientes seguían preguntando si la tos que tenían en enero podría haber sido covid-19.

“Con los pacientes ambulatorios, encontré un aumento del 50% en el porcentaje de pacientes que llegaban quejándose de tos. Llevó a más de 1,000 pacientes adicionales por encima del promedio de lo que normalmente veríamos”, dijo Elmore a CNN.

LEE: Aunque tenían coronavirus, estudiantes organizan fiesta en casa

El número de visitas de pacientes a la sala de emergencias por problemas respiratorios, así como el número de personas hospitalizadas por insuficiencia respiratoria aguda entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, aumentaron en comparación con los registros de los últimos cinco años.

Repunte de casos

El repunte de los casos comenzó en la última semana de diciembre.

“Algunos de estos casos podrían deberse a la gripe, otros podrían deberse a otras razones, pero es notable ver este tipo de cifras más altas incluso en el entorno ambulatorio”, dijo Elmore.

Elmore espera que la investigación muestre que los datos en tiempo real recopilados sobre enfermedades como esta podrían ayudar a los expertos en salud pública.

Así podrían identificar y rastrear los brotes emergentes mucho antes y potencialmente retrasar o detener la propagación de enfermedades.

VER: Miles recibieron diagnostico positivo de COVID por embarazoso error

La Dra. Claudia Hoyen, especialista en enfermedades infecciosas del University Hospitals Cleveland Medical Center, que no trabajó en el estudio, dijo que cree que es posible que el covid-19 haya estado en EE. UU. mucho antes de lo que se pensaba.

Pero Kristian Andersen, profesora de inmunología y microbiología en Scripps Research, no estuvo de acuerdo.

“Sabemos por los datos genéticos del SARS-CoV-2 que la pandemia comenzó a fines de noviembre/principios de diciembre en China, por lo que no hay forma de que el virus se haya propagado ampliamente en diciembre de 2019“.

“A partir de los mismos datos genéticos, sabemos que la transmisión no comenzó en Estados Unidos hasta (aproximadamente) febrero de 2020”, dijo Andersen en un correo electrónico.

“El periódico está captando señales falsas y las hospitalizaciones son más probables por la gripe u otras enfermedades respiratorias”, escribió Andersen.

Estados toman medidas enérgicas contra las grandes reuniones

Mientras tanto, aunque actualmente las cifras de los estados son prometedoras, los expertos han advertido que las personas que asisten a grandes reuniones son una seria amenaza para controlar la propagación.

El coronavirus que ha infectado a más de 6.5 millones y ha matado a 195,275 personas en Estados Unidos.

Algunos estados están haciendo su parte para frenar la propagación y limitar la cantidad de infecciones de otoño e invierno tomando medidas enérgicas contra las grandes reuniones.

Funcionarios de los parques de la ciudad de Nueva York y la Universidad de Nueva York (NYU) están patrullando Washington Square Park.

Están fomentando el uso de equipo de protección personal después de dos fines de semana consecutivos de fiestas de estudiantes de la NYU.

Después de la reunión del primer fin de semana, el gobernador, Andrew Cuomo, criticó a la policía de la ciudad y a los funcionarios de la universidad por no tomar medidas más firmes para detener las fiestas.

NYU ha dado instrucciones a todos los residentes y empleados del dormitorio de Rubin Hall para que se pongan en cuarentena hasta al menos el martes por la noche.

MÁS: Residencia en la Universidad de Regis bajo cuarentena por COVID-19

Esto, después del diagnóstico de seis casos positivos de aproximadamente 400 estudiantes que viven en el edificio. Así anunció la universidad en su última actualización del campus.

“Por precaución, también volveremos a examinar a todos los residentes de Rubin Hall (y también a los empleados), y les indicamos el sábado que comiencen la cuarentena hasta al menos el martes por la noche”, dijo la universidad.

La NYU ha informado un total de 65 casos desde el 1 de agosto, según el panel de control de coronavirus de la escuela, una tasa de positividad general del 0,19%.

La escuela ha informado de 48 casos en el período de 14 días más reciente, una tasa de positividad de 0,31%.

La Universidad de Missouri en Columbia (UM) expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros tres por violar las reglas covid-19 de la escuela.

La universidad tiene 332 casos activos entre estudiantes, según el tablero de la universidad, frente a los 700 casos activos a principios de este mes.

Y ha reportado más de 1.300 casos desde el 19 de agosto.

Asi mismo han sido muchas las universidades que han limitado la actividad en sus campus, por brotes de coronavirus. Asimismo los estados se han unido a limitar actividades.

Ante el posible resurgimiento en el otoño y el invierno, la oficina del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, está apelando un fallo de un tribunal federal que evita que el estado prohíba ciertos tipos de grandes reuniones.

El estado ha instituido medidas contra las reuniones en interiores de más de 25 personas y los eventos al aire libre con más de 250 personas para detener la propagación del coronavirus.

La acción es utilizada por muchos gobernadores en Estados Unidos, dijo la secretaria de prensa de Wolf, Lyndsay Kensinger. Y continúa “salvando vidas en ausencia de una acción federal”.

Connecticut también ha implementado ordenanzas para prohibir grandes reuniones y exigir máscaras faciales, pero ahora las fuerzas del orden tendrán la autoridad para imponer multas para hacerlas cumplir, anunció el lunes el gobernador, Ned Lamont.

Las personas que no usen máscaras pueden recibir una multa de US$ 100. Los organizadores de grandes reuniones pueden ser multados con US$ 500, y los asistentes con una multa de US$ 250, dijo Lamont.