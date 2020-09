Cuarentena contribuye al incremento de peso y ansiedad en los niños

(NOTICIAS YA).- Septiembre es el mes de la concientización sobre la obesidad infantil; un tema que en esta época de aislamiento cobra especial importancia por la inactividad y los cambios en la dieta a la que se ven obligadas las familias durante esta pandemia.

En los últimos 40 años se ha triplicado la obesidad a nivel nacional; en San Diego actualmente 1 de cada 5 niños tienen sobrepeso y obesidad; y el reto se vuelve todavía más difícil en esta época de encierro.

“Ahora ya no, hago todas las cosas; siempre estoy acostada o sentada”, comenta una estudiante de secundaria en San Diego.

El aislamiento social y cuarentena, aunque ayudan a prevenir más contagios de coronavirus, también han cambiado la rutina de alimentación y actividades de muchas familias.

“Nuestros hábitos de alimentación, nuestro hábitos de vida están cambiando; y debido a la pandemia estamos viendo sedentarismo, nuestros niños ya no están yendo a la escuela, no están haciendo actividad física, la falta de alimentación”, explica Blanca Melendrez, directora ejecutiva del Centro de Salud Comunitario de UC San Diego

“Sí, porque antes con mis amigos jugábamos a las traes y eso hacía mucho ejercicio yo en la escuela”, comenta la estudiante.

Pero hoy los niños ya no van a la escuela, no juegan en recreo, ni toman clases de deporte; y sobre todo no tienen el mismo acceso a una alimentación saludable que tenían en la escuela.

Y no solo el encierro, pero la difícil situación económica que sufren las familias por la pandemia también contribuye a que el 30 por ciento de los sandieguinos sufran hambre, que irónicamente contribuye más al sobrepeso y obesidad.

“Van a tender a comprar la comida que es mas economica que es más barata, por lo tanto comida chatarra, alta en calorías que va a impactar su salud”, refirió Melendrez.

Y como hasta ahora es difícil predecir cuándo podremos regresar a las actividades antes de la pandemia, por ahora lo mejor es aprovechar el tiempo para comenzar a activarse desde casa.

“Añadiendo un poco de ejercicio y educación física en medio de las clases virtuales de los niños […] Puede ser una gran oportunidad para que los padres sean unos modelos para que demuestren que la educación física puede ser divertida y hecha en casa también.