Trump confirma que miembro del personal de la Casa Blanca tiene Covid

(NOTICIAS YA).- 16/Septiembre/2020

Durante una conferencia de prensa este miércoles, el presidente Donald Trump confirmó un reporte previo de que un miembro del personal de la Casa Blanca dio positivo a Coronavirus.

“Me enteré esta mañana en un nivel muy pequeño, sí. Me enteré esta mañana”, dijo Trump. “Anoche me enteré por primera vez y es un pequeño número de casos, tal vez ni siquiera sean casos”, agregó, contradiciéndose sobre cuando se enteró.

Después, la secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo que fue solo una persona la que dio positivo. “No afectó el evento y los periodistas no estaban en torno al individuo”, dijo, refiriéndose al evento que tuvo presidente el martes en Filadelfia.

“Y no es nadie que esté cerca de mí”, dijo Trump. “Era una persona, no una persona con la que estaba asociado”. El presidente no respondió cuando se le preguntó si fue al evento en Filadelfia.

Inicialmente la periodista Raquel Krähenbühl reportó que le hicieron pruebas al grupo de prensa extranjera. “Fue una mañana muy ocupada. Hoy tuvimos un par de casos positivos”, escribió en Twitter. Krähenbühl no reveló cuáles fueron sus fuentes.

Anteriormente, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a los reporteros: “No hago comentarios sobre ningún tema relacionado con la salud en lo que se refiere a la Casa Blanca”.

El presunto caso de coronavirus positivo dentro de la Casa Blanca se produce un día después de las visitas de aliados de Trump y delegaciones extranjeras de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin para la firma de acuerdos de paz.

