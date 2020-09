Depredadores acosan a menores a través de aplicaciones

(NOTICIAS YA).- Depredadores están utilizando aplicaciones para los celulares y tabletas para engañar a los menores de edad e inducirlos a enviarles fotografías inapropiadas.

Autoridades del Condado de Anne Arundel en Maryland están investigando un caso que involucra a un niño de tan solo cinco años de edad, quien fue víctima de extorsión digital ya que los depredadores amenazaron al pequeño con estrangularlo si no enviaba fotos de sí mismo y de sus hermanitos desnudos en la bañera.

En el teléfono del niño se encontró varias aplicaciones que a simple vista pudieran parecer inofensivas, pero en realidad le da acceso a estos individuos a iniciar una conversación no supervisada e indebida con los menores.

Entre la lista de aplicaciones que deberán de vigilar los padres o tutores se encuentran: “Talking Angela”, “Talking Angela 2”, así como “Talking Tom 2” y “Talking Ben 2”.

“Van a venir disfrazados con un muñequito al frente o un candy para que los niños se interesen y las descarguen. Abren la aplicación sin saber quién está detrás. Los manipulan para que se tomen fotos y la manden, quizás de la misma manera le pueden decir quiero que te encuentres conmigo aquí o allá”, explicó Cruz Miranda, enlace hispano del Departamento de Policía de Anne Arundel.

Padres de familia de esta comunidad lamentaron que personas sin escrúpulos se dediquen a abusar de menores de esta manera y mediante el uso de tácticas deplorables.

“Si, he escuchado sobre esa aplicación por mis hermanos menores, el antes lo tenia y yo le he contado porque he escuchado cosas malas sobre Talking Tom que hay personas detrás de la aplicación que no tienen buenas intenciones”, comentó Maritza, residente Annapolis que optó no dar a conocer su nombre completo.

“Esta mal que anden personas así de malas haciendo eso a los niños, si me da miedo que anden ahí personas amenazándolos”, opinó Bertin Gómez-Ramos, padre de familia.

Las autoridades continúan investigando el hecho y piden la ayuda de la comunidad, ya que es clave para dar con quienes están detrás de estas aplicaciones. Por ello ofrecen el siguiente consejo a los padres.

“Lo primordial es que los padres no dejen a sus hijos solos mientras usan los dispositivos. Siempre deben estar bajo supervisión, porque no sabemos cuándo estas personas están al acecho”, concluyó el oficial Miranda.