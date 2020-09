Ex jefe de Inteligencia lanza llamado para proteger las elecciones

(POLÍTICA YA). – Dan Coats, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del presidente Donald Trump, lanzó este jueves un llamado para que líderes políticos hagan “todos los esfuerzos imaginables” para salvaguardar la elección de noviembre de reclamos de ilegitimidad.

TRUMP SUGIERE QUE SE RETRASEN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

“La legitimidad electoral es el eje esencial de toda nuestra cultura política”, dice Coats en un artículo de opinión en el diario The New York Times. “Debemos ver el desafío claramente con anticipación y tomar medidas inmediatas para responder”.

Coats, que también sirvió como senador republicano por Indiana, durante varios mandatos, pidió al Congreso que cree una “comisión bipartidista y no partidista de alto nivel supremo” encargada de supervisar las elecciones.

El ex jefe del DNI advirtió que “los enemigos de nuestra democracia, nacionales y extranjeros, quieren que reconozcamos de antemano que nuestros sistemas de votación son defectuosos o fraudulentos; que siniestras conspiraciones han distorsionado la voluntad política del pueblo“, entre otras cosas.

Como resultado, escribió Coats, “la tarea más urgente que enfrentan los líderes estadounidenses es garantizar que los resultados de las elecciones sean aceptados como legítimos”.

La comisión del Congreso que propone Coats uso no eludiría los sistemas de información electoral existentes o los que tabulan, evalúan o certifican los resultados.

En cambio, la comisión congresional supervisaría esos mecanismos, y” confirmaría para el público que las leyes y reglamentos que las gobiernan se han seguido escrupulosamente y con celeridad, o que las violaciones han sido expuestas y tratadas, sin prejuicios políticos y sin tener en cuenta los intereses políticos de ninguna de las partes“.

CONTRASTE CON TRUMP

Aunque Coats no apunta directamente a Trump en el artículo de opinión, presenta un contraste con las opiniones de su exjefe, quien con frecuencia ha hecho afirmaciones no comprobadas de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraudes electorales, lo que aviva los temores de que los resultados puedan no ser reconocidos como válidos por millones de estadounidenses.

RETRASOS EN LA LLEGADA DEL CORREO, ¿ES PARTE DE UN SABOTAJE?

Coats escribió que la comisión propuesta “sería responsable de monitorear aquellas fuerzas que buscan dañar nuestro sistema electoral a través de interferencia, fraude, desinformación u otras distorsiones” y agregó que cualquier actividad ilegal sería “remitida a las agencias de aplicación de la ley y entidades de seguridad nacional correspondientes. ”

Los miembros de la comisión, dijo Coats, estarían compuestos por demócratas y republicanos y “podrían incluir líderes del Congreso, gobernadores actuales y anteriores, ‘estadistas mayores’, ex líderes de seguridad nacional” y otros, incluidos ex jueces de la Corte Suprema y líderes en el sector privado.