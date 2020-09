IVC ofrecerá vivienda para estudiantes sin hogar

(NOTICIAS YA).- El Colegio del Valle Imperial (IVC) ha venido buscando la forma de materializar el proyecto denominado “Lotus Living, Rise Above” que ofrece vivienda asequible para los más de 200 estudiantes que identifican anualmente en su alumnado, ahora será posible gracias a un fondo estatal que fue otorgado al municipio de El Centro. En total el gobierno de California distribuyó $76 Millones de dólares por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico entre 10 proyectos para prevenir o reducir la población de personas en situación de calle, este es el único enfocado a estudiantes.

Se contruirán 13 estructuras tipo duplex, es decir 2 viviendas por cada edificio, son micro-casas que tendrán todas las comodidades básicas de una vivienda pero a escala compacta. En una etapa posterior se construirá una lavandería y un centro comunitario con computadoras y área para que los estudiantes puedan estudiar, hacer tareas o realizar actividades relacionadas con la escuela. Estará ubicado en un terreno que pertenece al municipio, al norte de la ciudad, muy cercano a todo tipo de comercios y con acceso a las rutas de transporte público; con una distancia de poco más de 4 millas que permite a los estudiantes también llegar en bicicleta. Lo más sorprendente es que será construido en unos 3 meses, algo que no hubiera sido posible en una situación “normal”, debido a la pandemia se han relajado algunos procesos burocráticos y no deberá pasar por algunos procesos de licitación, estudios de impacto, etc. Además el ayuntamiento facilitará mas de $400,000 para agilizar el arranque de obra en lo que llega el apoyo del estado.

Para la Presidenta/ Superintendente de IVC, Martha García, esto es un sueño hecho realidad pues desde que asumió el máximo cargo de esta institución educativa tuvo la visión de apoyar a los más desprotegidos para que logren concluir sus estudios, eso para ella es garantía de que ellos sabrán recompensar a la comunidad cuando se conviertan en profesionistas. No descarta la posibilidad de replicar este proyecto para apoyar a más jóvenes que necesitan una mano.