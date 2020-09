Miles de infectados por coronavirus en manos de ICE

(NOTICIAS YA).-Más de dos decenas de indocumentados se encuentra aislados y baja monitoreo, producto del coronavirus en el Centro de Detención GEO de Aurora, según confirmó la propia agencia federal.

Para los detenidos la situación es mucho peor, según denuncian.

“Yo estoy aquí en ICE Processing en Aurora, y a mí me contagiaron aquí porque yo venía de Utah, yo venía negativo de afuera, ya cuando entré aquí ellos me dijeron que estaba positivo”, dijo Brayan Ortiz, uno de los contagiado de Covid-10 en manos del ICE.

La denuncia que hace Brayan directamente desde el cautiverio en este centro de detención, es la misma que hacen decenas de indocumentados en varios puntos del país.

“Yo fui al médico y cuando entré al médico no me dieron nada de mascarilla, no me chequearon bien, no más me dieron una pastilla y allí tienen los infectados de coronavirus”, explicó una indocumentada detenida en Irwin, Georgia.

Junto a activistas, denuncian que no se están tomando las medidas necesarias para frenar los brotes de Covid-19 en cárceles de ICE.

“Tenemos miedo, estamos haciendo lo posible por nosotras mismas cubrirnos haciéndonos mascarillas con medias”, manifestó la mujer indocumentada detenida en Irwin, Georgia.

Según el sitio web de la Agencia Federal, ya son 5.600 indocumentados que se han infectado bajo su custodia, y seis han muerto. Abogados denunciaron que el problema es peor.

“Desafortunadamente hemos escuchado muchos reportes de falta de atención médica dentro de los centros de detención, no solo con COVID”, aseguró el abogado Shawn Meade.

Tal es el caso de un centro de detención en Georgia

“Nosotras somos las detenidas de Irwin County Detention Center, que está en el estado de Georgia. Estamos levantando la voz”, exclamó la inmigrante detenida en Georgia.

Lugar donde una enfermera, denunció que las detenidas estaban siendo esterilizadas sin su consentimiento y haciendo otras prácticas negligentes de salud.

Por ello, si usted siente que sus seres queridos están bajo peligro en estos centros de detención puede apelar por la siguiente acción legal según afirmó el abogado Shawn Meade: “puede mostrar circunstancias extremas y pedir una orden de un juez federal permitiendo salir del centro de detención”, según lo indicó la inmigrante indocumentada detenida en Georgia.

Es por esto que especialistas dice siempre es importante contar con abogado.