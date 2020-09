Sur de Texas continuará cerrado mientras el estado reabre ante COVID-19

(NOTICIAS YA).- Después de seis meses de restricciones para combatir el COVID-19, el gobernador Greg Abbott avanzó este jueves con la reapertura del estado, sin embargo algunas zonas deberán permanecer con las regulaciones, entre ellas varias del sur de Texas.

Abbott acompañado del Teniente Gobernador Dan Patrick, el Presidente de la Cámara de Representantes Dennis Bonnen y varios funcionarios de salud del estado hablaron del número de hospitalizaciones que se ha mantenido bajo en nuestra región.

El gobernador dijo que podría aliviar algunas restricciones si los números continúan bajando.

No obstante, Abbott dijo que tres regiones no están listas para ampliar las reaperturas en este particular, estas son el Valle del Río Grande, Laredo y Victoria.