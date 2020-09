Trump pide más cheques de estímulo y un masivo paquete de ayuda

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump apoyó el plan de estímulo de $1.5 billones que presentó un bloque de legisladores bipartidista en la Cámara de Representantes.

La propuesta de autollamado Bloque de Resolución de Problemas de la Cámara incluye una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200 a los contribuyentes.

NUEVO PLAN BIPARTIDISTA DE LA CÁMARA INCLUYE CHEQUES DE ESTÍMULO

Trump expresó su apoyo, pero no un respaldo explícito, a la propuesta, que, además de los cheques de estímulo incluye una disposición omitida de un plan de aproximadamente $300 mil millones que los republicanos del Senado intentaron sin éxito aprobar la semana pasada.

“Busquen números mucho más altos, republicanos”, dijo antes Trump en un tuit que hace referencia a los pagos de estímulo por coronavirus, un mensaje que podría socavar la estrategia que han seguido hasta ahora los republicanos en las negociaciones.

Hasta ahora, los principales republicanos no han aceptado la llamada del presidente. Algunos legisladores republicanos rechazaron la sugerencia de Trump de buscar “números más altos”, mientras que otros eludieron preguntas sobre si apoyarían tal medida.

ALIENTO Y ESPERANZA

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que tiene la esperanza de que las partes lleguen a un acuerdo sobre la próxima ronda de alivio del coronavirus, pero sugirió que los demócratas no están preparados para aceptar nada menos que su última oferta, $2.2 billones, en un acuerdo.

“Cuando entramos en una negociación, se trata de la asignación de los recursos”, dijo a los periodistas en el Capitolio. “Pero es difícil ver cómo podemos ir más abajo cuando solo hay necesidades mayores”.

CÁMARA DE REPRESENTANTES NO SE DA POR VENCIDA DE UN PAQUETE DE ESTÍMULO

Los comentarios se producen cuando ambas partes expresan cierto optimismo de que, después de semanas de negociaciones estancadas, es posible que se llegue a un acuerdo mediante a propuesta bipartidista.

“Me gusta la cantidad mayor, lo he dicho”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Algunos de los republicanos no están de acuerdo, pero creo que puedo convencerlos de que estén de acuerdo con eso porque me gusta el número mayor. Quiero que la gente obtenga dinero”.

En un comunicado, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y Pelosi aprovecharon el tuit de Trump del miércoles.

“Nos alienta que después de meses de que los republicanos del Senado insistieran en eludir las necesidades masivas del pueblo estadounidense, el presidente Trump ahora está pidiendo a los republicanos que ‘busquen números mucho más altos’ en el próximo paquete de ayuda para el coronavirus”, dijeron los dos principales demócratas del Congreso.