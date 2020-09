Condado de Orange insta a sus residentes a completar el Censo 2020

(NOTICIAS YA).- Hasta el próximo 30 de septiembre se tiene la oportunidad de completar los datos del Censo 2020 en el condado de Orange. Es por esto que las autoridades de esta jurisdicción exhortan a sus residentes a llenarlo, en caso de no haberlo hecho, habilitando también facilidades para ello.

Según información de funcionarios del condado de Orange, solo un 63% de sus habitantes se han registrado en el Censo 2020, el cual es vital para saber con exactitud la cantidad de personas que residen en la entidad y para que nadie quede por fuera a la hora de alguna ayuda gubernamental en caso de desastres o, como lo fue el caso, la pandemia del COVID-19.

Para la Comisionada del condado de Orange, Distrito 4, Maribel Gómez-Cordero, las personas no han llenado sus planillas del Censo 2020 debido al desvío del interés tras la crisis sanitaria y económica del coronavirus, lo cual ha centrad sus preocupaciones en ello, olvidando la importancia del censo.

Gracias a los datos del censo, se pudo hacer llegar las ayudas económicas necesarias para alquiler, equipos de protección y fondos para pequeños comercios, entre otros apoyos financieros para los residentes del condado de Orange por los embates de la pandemia del COVID-19.

A fin de ayudar a la población del condado de Orange a llenar su Censo 2020, se instalaron siete quioscos en centros comunitarios, donde las personas que no tienen acceso a internet o no cuentan con equipos como computadoras para completar el censo, éstos estarán a su disposición de lunes a viernes desde las 8:30 am hasta las 5 pm hasta el 30 de septiembre, disponibles en español y con una duración máxima de 8 minutos para completar el proceso.

Quienes aún no hayan llenado su Censo 2020 y deseen hacerlo, pueden ingresar a este portal web para colocar sus datos:

MY2020CENSUS.GOV

