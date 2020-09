Pastor que rezó contra tapabocas está al borde de la muerte por Covid

(NOTICIAS YA).- 18/Septiembre/2020

Un pastor de Idaho está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, luego de que en julio se declaró “anti-máscara” y rezó contra el uso de tapabocas ante la pandemia de Coronavirus.

“No quiero que me digan que tengo que usar una máscara”, dijo el pastor Paul Van Noy a su congregación. “Somos adultos y no necesito que el gobierno nos diga que hacer”, agregó, pidiendo a todos que se unieran para rogarle a Dios que la ciudad de Coeur d’Alene no pasara el mandato de uso de tapabocas.

Poco más de un mes después, él y su esposa se contagiaron de Coronavirus y Van Noy fue hospitalizado pues comenzó a tener dificultad para respirar; dijo en una declaración publicada esta semana.

“No había tomado a este Covid lo suficientemente en serio”, escribió su esposa Brenda, el 4 de septiembre en Facebook, poco después de que Van Noy fuera internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Van Noy captó la atención pública cuando el 22 de julio anunció a los asistentes a la iglesia Candlelight Christian Fellowship, que se quería resistir a la medida. Pero dijo que la Biblia los motivaba a seguir las órdenes del gobierno, así que rezó para que la orden de uso de tapabocas no se aprobara.

El 23 de julio la Junta del Distrito de Salud de Panhandle, que incluye el condado donde está Coeur d’Alene, aprobó una orden requiriendo que los adultos usen tapabocas en lugares públicos donde no se pueda tener distanciamiento físico.

Sin embargo, al día siguiente Van Noy realizó una misa y le dijo a su congregación que no debían usar tapabocas en la iglesia, en parte porque la orden permitía algunas excepciones médicas y no requería que las personas comprobaran su condición de salud.

En publicaciones de Facebook, Van Noy minimizó los peligros de la pandemia y dijo que eran exageraciones motivadas por razones políticas. Además, compartió una publicación motivando a sus seguidores a abrir “sus negocios, iglesias y hogares”.

Van Noy también esparció mentiras que sugerían que los tapabocas no son efectivos para prevenir que el coronavirus propague y dijo que los casos asintomáticos eran raros. Científicos han comprobado que ambas declaraciones son falsas.

Pero una vez que él y su esposa se enfermaron el discurso cambió. La pareja lanzó un comunicado diciendo que la salud de Van Noy se deterioró, algo que su esposa describió como “una tormenta de Covid en los pulmones de Paul”.

“Tengo Covid y algunos de mis amigos tienen Covid”, escribió Brenda. “Pero lo más serio es que mi esposo está en cuidado crítico en la ICU con Covid y es serio. Por favor tomen esto en serio”.

El lunes pasado, tras 11 días en la unidad de cuidados intensivos, Van Noy dijo que su condición está mejorando. Su esposa no fue hospitalizada y al menos otros 4 miembros del personal de la iglesia dieron positivos al virus.