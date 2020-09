Pine-Sol fue aprobado para matar coronavirus en superficies, revelan

(NOTICIAS YA).-Pine-Sol fue aprobado para matar coronavirus en superficies, revelaron autoridades de salud.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) anuncio que, el limpiador, es considerado oficialmente como potente para combatir el nuevo coronavirus en superficies de uso frecuente, de acuerdo con información de 9 ABC.

Según la agencia, agregó el Limpiador de Superficies Múltiples Pine-Sol Original a su lista actual de productos considerados efectivos contra el SARS-Cov-2, que causa el COVID-19, citando a ABC News.

Las pruebas de un laboratorio externo revelaron que el desinfectante ha demostrado ser efectivo contra el virus con un “tiempo de contacto de 10 minutos en superficies duras no porosas”, según un comunicado de prensa emitido por The Clorox Co.

¿Cómo debe aplicarse el producto? Con una esponja o paño limpio y debe permanecer húmedo en la superficie durante al menos 10 minutos antes de enjuagar.

Por su parte, la EPA recordó a los consumidores usar los limpiadores domésticos de la forma correcta:

Cuando uses cualquiera de los desinfectantes, sigue todas las instrucciones de la etiqueta “para un uso seguro y efectivo” uso.

Revise la cantidad de tiempo que el producto debe humedecer visiblemente la superficie.

La lista de la EPA ahora incluye casi 500 productos que cumplen con los criterios de la agencia para su uso contra el SARS-CoV-2, añadió la fuente.