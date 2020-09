Policía busca a sospechoso de varios robos a bancos en Denver

(NOTICIAS YA).-Las autoridades buscan a un presunto ladrón de bancos en serie apodado “The Powder Puff Bandit” o (El bandido del polvo cosmético).

Paul James Hernandez, de 33 años, se ganó ese apodo porque cubre sus tatuajes faciales con maquillaje.

De acuerdo con la uniformada, Hernández es buscado por 9 robos a bancos realizados en lo que va de este año. Anteriormente había pasado casi tres años en prisión por un robo a un banco en Arvada en el 2007.

Este individuo, está acusado de una serie de robos a bancos, incluidos cuatro en el mes de enero.

Según documentos judiciales, Hernández fue arrestado el 29 de enero. Su fianza se redujo a $75,000. Y este la pagó el 13 de junio de 2020.

De acuerdo con un boletín del FBI, él y una cómplice están acusados ​​de asaltar bancos el 25 de agosto, el 31 de agosto, el 3 de septiembre, el 8 de septiembre y el 15 de septiembre.

Hernández tampoco se presentó a su audiencia judicial en el condado de Arapahoe programada para el 10 de septiembre.

El fiscal de distrito George Brauchler dijo: “Creo que para que este sistema funcione, se debe presumir que este tipo es inocente para que tenga un juicio justo, pero creo que para que este sistema funcione, tiene que estar en el juicio. Tiene que estar en el sistema judicial. Mientras la corte continúe liberando a tipos como este, continuaremos viendo crímenes repetidos cometidos contra la gente del estado de Colorado. No veo que eso sea lo que Colorado quiere ver ”.

Brauchler agregó que es frustrante que el sistema esté defraudando a las víctimas de delitos, “Cada uno de estos casos involucra a una persona inocente que está haciendo su trabajo, que fue amenazada con un arma de fuego si no le daban dinero a este tipo. A veces las palabras eran ‘dispara’, a veces las palabras eran ‘no quieres morir por este dinero’. Esto no debería estar sucediendo, especialmente con alguien que el sistema penitenciario tenía a su alcance. Dejarlo salir en libertad a la calle no tiene sentido para mí”.

“Creo que la corte está respondiendo a algunos parámetros de la legislatura y la presión que siente para continuar encontrando formas de sacar a todas las personas que hacen el mal a la calle. Creo que lo que el público debería saber, este es un excelente ejemplo. A medida que continuamos haciendo cada vez más difícil mantener a los criminales en la cárcel, en espera de los resultados de estos casos, sacrificamos la seguridad pública, y esto es una prueba”. añadió Brauchler.

Hernández fue descrito de la siguiente manera:

Hombre hispano

5 pies, 7 pulgadas

Constitución delgada

Cabeza afeitada

Tatuajes en varias áreas de su rostro.

Su presunta cómplice en varios robos es Mary Bannigan, de 27 años.

Ella fue descrita como:

Mujer hispana

5 pies 2 pulgadas

Construcción delgada

Cabello rubio o castaño

La división de Alto al Crimen está ofreciendo hasta $2,000 por información que conduzca al arresto de estas dos personas.

Por su parte, TCF Bank también está dispuesto a pagar $8,000 adicionales por información que conduzca a su arresto y posterior condena.

La línea de información es 720-913-7867. Recuerde que usted puede permanecer en el anonimato y ser elegible para la recompensa en efectivo.

