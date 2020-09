VIDEO: Hombre da brutal golpiza a colombiana en un tren de Florida

(NOTICIAS YA).- Un joven afroamericano le dio una brutal golpiza a una colombiana dentro del vagón de un tren en Florida, sin un motivo, sin mediar palabra y sin siquiera conocerla; todo fue captado en cámara.

El impresionante video, captado por las cámaras de seguridad, muestra a la colombiana Andrea Puerta sentada al fondo de un vagón del servicio de transporte Metromover, que recorre el centro de Miami y estaba vació en ese momento.

De pronto, subió al vagón un hombre afroamericano, empezó a dar vueltas al interior, se bajó, volvió a subir, se detuvo frente a Andrea y le soltó un puñetazo en la cara.

El tren ligero continuó su marcha mientras el joven, identificado como Joshua James King, de 25 años, siguió azotando a la mujer puñetazo tras puñetazo en la cara, cabeza y cuerpo.

Superando a su víctima en peso y fuerza, King levantó a Andrea para azotarla contra el asiento del vagón.

King detuvo la agresión sin sentido unos segundos antes de que el tren llegará a la siguiente estación, en donde finalmente Andrea escapó y pidió ayuda.

La colombiana, de 29 años, sufrió una conmoción cerebral y una fractura en la costilla, además terminó con la mandíbula inflamada, el brazo lastimado y un ojo morado.

“Hubo un momento en que dijo: ‘Lo siento’ y yo lo miré y me dio un puñetazo y después de eso, no sé qué pasó”, relató Andrea al canal Local 10 de Miami, destacando que no sabe cómo es que está viva.

La mujer detalló que durante la brutal golpiza se desmayó por algunos segundos y luego de recobrar el conocimiento fue cuando todo terminó, logró salir del vagón y alertar a la policía.

Andrea no fue la única víctima, King hizo lo mismo con dos hispanos más, que fueron identificados como Eduardo Treviño y Nelti Medrano, en el mismo sistema de transporte, según detalla la agencia EFE.

Las agresiones en serie se registraron el pasado 4 de septiembre y King fue detenido. El joven enfrenta tres cargos de asalto agravado y otros tres cargos menores por agresión.

King fue liberado unos días después tras pagar una fianza de 1 mil 500 dólares.

El joven debe presentarse a su próxima audiencia el 25 de septiembre. De la condición de sus otras dos víctimas no tuvimos mayores detalles.