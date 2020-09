VIDEO: Mujer graba en hospital para “probar” que COVID es una farsa

(NOTICIAS YA).- Una mujer generó polémica luego de filmar un video en un hospital de Kansas en el que aparece sin tapabocas, razón que considera suficiente para asegurar que el coronavirus es falso.

De acuerdo con el sitio Heavy, la mujer conocida como “Darbi Blu” recorrió las instalaciones del centro médico Overland Park Regional, presuntamente sin mascarilla, el 18 de septiembre.

Como nadie le ordenó ponérsela, al menos en las imágenes que ella compartió, asegura que la pandemia es un engaño y que quienes creen en ella son borregos.

“Eres un descerebrado miembro de la manada si no puedes ver que esto es una mentira. Tampoco leeré sus comentarios de odio”, escribió la joven en redes sociales.

Asimismo, alegó que el personal del hospital tampoco portaba el método de protección, lo cual es falso, a juzgar por sus propias imágenes.

“No puedo comprar una cajetilla de cigarros sin que me ordenen cubrirme la cara, pero por alguna razón puedo caminar por un hospital y ni un solo organismo biológico dice algo al respecto. También es notable que las enfermeras y doctores no estaban usando protección ni manteniendo distancia. Me permitieron entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos casi vacía y no me pidieron que usara mascarilla”, aseguró Blu, a pesar de que solo aparece sin ella al principio del video.

En las demás interacciones no se puede ver su rostro.

Una trabajadora se negó a proporcionarle información privada de los pacientes, lo cual para ella confirma la falsedad del virus, además de que tampoco vio a enfermeras llorando en los pasillos.

“Estaba caminando por los pasillos y pensé que todo estaba muy callado. Pensé que al menos escucharía a una o dos enfermeras llorando”, dijo la joven a la empleada, quien portaba tapabocas y lucía visiblemente incómoda.

“A la gente que debería hacer valer estas políticas ridículas y anticonstitucionales claramente no le importa…Hagan su propia investigación. No sean un borrego de los medios (de comunicación)”, concluyó la desinformada mujer.

Usuarios de redes sociales criticaron a la joven, a quien sugirieron registrarse como voluntaria para atender enfermos de COVID-19. Otros se refirieron a las declaraciones como un “insulto” a los trabajadores de salud, mientras que algunos más cuestionaron cómo es que fue admitida en el hospital o por qué no fue expulsada de este.

Heavy también destacó que la página de Facebook de Blu está repleta de teorías conspirativas sin sustento, en temas que van desde el coronavirus o la muerte de George Floyd hasta los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los cuales, asegura, son también una mentira.