Donan más de $20 millones para que ex convictos puedan votar en Florida

(NOTICIAS YA).- Debido a que los ex reos no pueden ejercer su derecho al voto, sin pagar sus deudas judiciales, según un marco legal introducido por el partido republicano, un grupo de personalidades públicas tomó la iniciativa de recaudar dinero para ayudar a estos ex presidiarios a pagar sus cuentas pendientes. Hasta el momento, van más de $20 millones donados.

Una de estas figuras, es el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien presuntamente ha donado la mayoría de estos fondos a través de la Coalición de Restauración de Derechos de Florida. Asimismo, personalidades deportivas y del mundo del espectáculo han contribuido para saldar las deudas de alrededor de 20,000 ex reos.

La finalidad es poder registrar a estas personas para votar en Florida, ya que es un estado clave para las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Por otra parte, La Coalición de Restauración de Derechos de Florida informó que esta iniciativa no corresponde a personas inscritas en partidos políticos específicos, sino que intentan que quienes no han estado privados de decidir electoralmente por mucho tiempo, puedan esta vez, ejercer su derecho al voto.

Andreína Rosal, nos muestra un análisis por parte de un experto en el tema:

