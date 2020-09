Hispanos sin derecho al voto se suman a las elecciones

(NOTICIAS YA).-Más de once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, ven con temor lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones de noviembre.

Y es que quien quede como presidente, tendrá un gran peso en las decisiones migratorias que se tomen en el futuro. Pero ¿qué pueden hacer estas personas para cambiar su futuro si no pueden votar?

A pesar que Alejandro Flores vive Estados Unidos desde pequeño y tiene seguro social, no podrá sufragar en las próximas elecciones presidenciales.

“Siendo beneficiario de DACA, tenemos los permiso de trabajo y permiso de poder estar en este país sin ser deportados, pero eso no nos da el permiso de poder votar”, expresó Alejandro Flores, beneficiario de DACA.

Pero, esto no ha impedido que este joven soñador, quien trabaja vendiendo comida, aproveche su tiempo para promover el voto desde hace años porque dice que “hay muchas leyes que nos van agregar a las personas aunque no tengamos papeles, aunque no podamos votar”.

Algo que muchos indocumentados hacen en todas las comunidades del país, pero en esta ocasión más que nunca, el apoyo es clave, dice líder una comunitaria.

“Estas elecciones son tan importantes, yo creo que son las elecciones de toda la vida en este país y todas las personas deberían participar”, explicó Gina Millán, líder comunitaria.

Y aunque usted no sea elegible para votar, si puede influenciar.

“Motivar a sus hijos que si son ciudadanos, a su esposo, a su pareja, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo”, señaló Millán.

Otra manera de sumarse, puede ser con la organización nacional: ‘Mi Familia Vota’.

“Ya siendo voluntario o dándonos una donación en mifamiliavota.org para ser voluntario, jamás le preguntaríamos sobre su estatus migratorio”, indicó Karla Chávez, quien es vocera en ‘Mi Familia Vota’.

Chávez agregó que “nuestra comunidad va a poder avanzar en muchas formas. Podemos avanzar económicamente, socialmente y mucha parte también salvar nuestras familias”.

Recuerde que juntos hacemos un mejor país.