Mujeres boricuas en la diáspora aseguran estar “Bien puestas pa´ votar”

(NOTICIAS YA).- La Mesa Boricua de Florida, lanzará mañana miércoles 23 de septiembre su campaña en redes sociales “Bien puestas pa´ Votar”. Mujeres de la diáspora puertorriqueña y organizaciones comunitarias de Florida se unen para promover el derecho al voto.

“Somos muchas las mujeres boricuas en la diáspora, somos muchas las que hemos llegado a Florida en los últimos años debido a la crisis económica en la Isla, PROMESA, el Huracán María y los terremotos, por esto nuestro voto es clave en estas elecciones 2020”, asegura la organización en comunicado de prensa.

La organización afirma que las boricuas en la patria extendida tiene, “más que el derecho, la responsabilidad” de ejercer el poder que nos brinda la oportunidad de votar en Estados Unidos.

Bien puesta pa´ votar busca conectar con las boricuas que son pilares de su hogar, con esas mujeres que estudian, trabajan y cuidan de sus hijos. Queremos que nuestro mensaje llegue a todas las mujeres que dejaron a nuestra querida Isla en busca de oportunidades y mejor calidad de vida.

Nosotras, las madres, hijas, abuelas, hermanas cuidamos y manejamos tanto, incluyendo a la madre Tierra. Esta en nuestras manos. Demos el ejemplo a nuestras familias de ejercer el derecho y la responsabilidad en conjunto, afirmó María Rodriguez, Directora Ejecutiva de Florida Immigrant Coalition.

La campaña Bien Puesta pa´ Votar presentará un panel digital simultaneamenre desde los perfiles de Facebook de La Mesa Boricua, Respeta Mi Gente Coalition y otras organizaciones comunitarias el martes 13 de octubre a las 7:00 pm. Contaremos con la presencia de mujeres puertorriqueñas de diferentes intersecciones de nuetra comunidad para explicar porque es fundamental nuestro voto el día 3 de noviembre de 2020.

Cuando la mujer boricua vota, lo hace por sus hijos en la escuela en Kissimmee, por sus padres que envejecen en la isla cada día mientras los servicios de salud desaparecen cada día, por su mejor amiga que perdió su empleo por la pandemia y todavía no ha recibido ayuda. Con nosotras, van a las urnas de votación nuestros seres amados y nuestros sueños futuros en la Florida y para Puerto Rico, expresó Frances Colón de Florida for All Coalition.