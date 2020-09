Abre novedosa tienda Amazon 4-star en Orlando

(NOTICIAS YA).- Amazon inaugura hoy, miércoles 23 de septiembre, la primera tienda Amazon 4-star en Orlando, segunda en todo el estado de Florida. Estará ubicada dentro del centro comercial The Mall at Millenia.

La tienda Amazon 4-star, como el nombre indica, ofrece una gran variedad de productos que han estado valorados con 4 o más estrellas en Amazon, son de un top-seller, nuevos, o trending en Amazon.com. La tienda promete una experiencia fácil y divertida para que sus clientes compren y descubran los productos más estimados, que pueden incluir desde dispositivos electrónicos, juguetes y libros hasta objetos para el hogar y la cocina.

En un comunicado de prensa Amazon afirma que “nuestras tiendas son un reflejo directo de nuestros clientes: lo que compran y lo que aman”. Dentro, se podrán ver secciones que digan “Bring Your Own Pumpkin Spice” (Traiga su propia especie de calabaza), “Stay Connected Home Tech for Work and Play” (Conéctate con la tecnología del hogar para trabajar y jugar), “Fresh Off the Screen” (Recién llegado) y “Trending Around Orlando” (Trending en Orlando). Además, cada producto incluirá tarjetas de reseña, donde se verán las reseñas de los clientes y comentarios para proporcionar una compra más entretenida.

Además, debido a la pandemia del coronavirus Amazon asegura que está comprometido con la seguridad y la salud de sus clientes y empleados. Es por eso que seguimos las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés).

Nuestras medidas son implementadas en todas las tiendas de Amazon e incluyen distanciamiento social, uso de mascarilla obligatorio, barreras de plexiglás en las cajas y donde se brinde conveniente, aforo limitado dentro de las tiendas, nuevos horarios, controles de temperatura y distribución de mascarillas gratis.

ETambién hoy, miércoles, 23 de setiembre, Amazon también inaugurará una tienda Amazon 4-star en St. Louis, MO, por lo que habrá 25 tiendas Amazon 4-star en todo Estados Unidos.

Para más información acerca de la tienda Amazon 4-star, o ver las preguntas más frecuentes de los clientes, puede acceder a Amazon 4-star FAQs.

Amazon 4-star in The Mall at Millenia

4200 Conroy Road

Orlando, FL 32839

Horario:

Lunes a domingo: de 11h a 19h

*Información suministrada Amazon