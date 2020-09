Capturan hombre que mató a tiros a joven embarazada frente a sus 3 hijos

(NOTICIAS YA).- Este martes, el Departamento de Policía de Lakeland anunció la identidad del homicida de una joven madre de tres hijos, quien fue asesinada frente a ellos en su propia casa el pasado 19 de julio en Lakeland.

Después de más de dos meses de investigaciones por el homicidio de Jeannairy Domínguez, de 25 años, quien sufrió múltiples disparos dentro de su residencia en el área de 1100 Monroe Street, la noche del pasado 19 de julio, los funcionarios policiales pudieron identificar a Jacarie Dovontis Moore, de 22 años, como responsable de matar a tiros a Domínguez frente a sus hijos de siete, cinco y tres años, quienes salieron ilesos físicamente del brutal crimen.

Dovontis, presenta cargos de asesinato en primer grado y tiroteo en una vivienda ocupada por este hecho. Además, ya tenía cargos separados no relacionados, por los cuales está en la cárcel del condado de Polk detenido desde el pasado mes de agosto, El homicida fue identificado como la ex pareja de Domínguez.

La familia de Jeannairy, quien no ha superado la trágica pérdida de su hija, se alientan un poco, con el responsable de su muerte tras las rejas.

“Es muy difícil…yo todavía espero que ella me va a llamar…Yo todavía espero que ella me va a escribir…”, expresó conmovida Narda Tolentino, madre de Jeannairy Domínguez.

“Eso fue algo que yo no entiendo todavía, cómo una persona le puede hacer algo así a una madre, que lo que está es criando a sus niños en su casa tranquila, que no andaba en la calle metiéndose con nadie, ¿Entiendes? Y no pensar en esos niños…”, manifestó Juan Carlos Domínguez, padre de la víctima.