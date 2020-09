Doctores recomiendan vacunarse contra la influenza

(NOTICIAS YA).-El miedo, una doble pandemia con la llegada de la estación de influenza a Colorado, ha generado un incremento en la vacuna contra esta enfermedad.

Algunas clínicas del Área Metropolitana de Denver, ya empiezan a reportar escasez de la misma. Sin embargo, los doctores recomiendan que la fecha ideal para colocarse la vacuna es en octubre.

La recomendación para evitar una doble pandemia, es tan sencillo como colocarse la vacuna contra la influenza.

Algunas clínicas, ya reportan aumento en la solicitud de esta vacuna, que escasea en algunas zonas.

“Este año no me he vacunado contra la influenza, pero si es algo que definitivamente necesito hacer. Especialmente sabiendo que los síntomas son muy similares a los del coronavirus”, señaló Efraín Leal, quien asegura se pondrá la vacuna.

Por su parte, Kayshuv Bangalore, sostuvo que “la pandemia fue muy fuerte, y por eso la comunidad médica están recomendado tomar la vacuna y por esa razón yo sí lo voy a hacer”.

Sin embargo, doctores recomiendan que la fecha ideal para colocarse la misma sería en octubre.

Mientras, algunas personas todavía son escépticas dar el paso.

“Nunca me he colocado la vacuna contra la influenza. Lo que me han dicho es que muchas veces las personas que se la colocan les da más fuerte, cuando se enferman y también he ido muchas veces al médico y nunca me ha dicho que me la coloque”, aseguró Liliani Castellano.