Virólogo alemán asegura que la pandemia apenas está empezando

(NOTICIAS YA).- 23/Septiembre/2020

A pesar de que tenemos más de 6 meses lidiando con la crisis de Coronavirus, al parecer la pandemia apenas va comenzando, dijo el principal virólogo de Alemania, Christian Drosten.

Drosten, científico de referencia y asesor del gobierno alemán en temas relacionados con la Covid-19 dijo este miércoles que la única forma de lidiar con el problema de la pandemia es “cambiar cosas” en los próximos meses.

“La pandemia de verdad llega ahora. También aquí. Como mucho, podemos hablar de las lecciones de la primera ola en Europa”, dijo Drosten en una entrevista para la Cumbre Mundial de la Salud, programada del 25 al 27 de octubre en Berlín.

El virólogo hizo énfasis en la importancia de mantener informada a la población sobre los riesgos de esta crisis de salud. Además, aseguró que “el daño puede ser grave si los políticos utilizan la pandemia para sus mensajes políticos”.

“Eso es muy complicado, y el virus pasa de inmediato la factura. Vemos lo que está causando en Estados Unidos”, dijo Drosten, agregando que debemos “cambiar cosas” y “tomar decisiones pragmáticas” al momento de lidiar con la pandemia.

El ejemplo que puso Alemania al inicio de la pandemia ha sido aplaudido como un caso de éxito, que logró reducir la cantidad de contagios y muertes por Covid-19; especialmente en comparación con otros países europeos.

Los resultados de Alemania se deben, en gran parte, a que el gobierno reaccionó alrededor de 4 semanas antes que otros países, logrando detener el esparcimiento del virus cuando apenas comenzaba a circular entre la población.

En cuanto a las bajas cifras de muertes, el sistema de salud alemán jugó un gran papel. Antes de que comenzara la pandemia, muchos hospitales habían sido renovados con mejor equipo médico, por lo que estaban excepcionalmente preparados para una crisis de salud pública.

Sin embargo, Drosten asegura que Alemania no hizo algo particularmente diferente a otros países y que en realidad fue el reaccionar a tiempo lo que logró estos resultados. “No hay nada en particular que hayamos hecho bien. Simplemente lo hemos hecho antes, por eso hemos tenido éxito”, dijo el virólogo.

