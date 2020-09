Diputado argentino aparece en situación íntima en plena sesión virtual

(NOTICIAS YA).- 24/Septiembre/2020

Este jueves, el peor miedo de un trabajador a distancia se hizo real para un diputado, tras ser captado en vivo “divirtiéndose” con una mujer en plena sesión del Congreso de Argentina.

Durante una sesión virtual en Zoom, con múltiples diputados compartiendo la pantalla, la transmisión captó al diputado Juan Emilio Ameri en una situación íntima con una mujer cuya identidad ha permanecido anónima.

Todo parecía una reunión normal del Congreso, hasta que en la pantalla se vio a una mujer sentándose sobre Ameri. El diputado le sacó el seno de la ropa y comenzó a besarlo; en ese momento la transmisión oficial dejó de mostrar la escena.

“La conexión es muy mala, se me cayó internet”, dijo Ameri al medio local Radio Con Vos. “Justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo”.

Una hora después del incidente, Sergio Massael, presidente de la cámara de diputados e integrante del mismo partido que Ameri, interrumpió la sesión y anunció la suspensión del diputado.

Además, Massael solicitó que se conforme un panel para determinar cuál es la sanción que deberá recibir Ameri por su trasgresión y si sus acciones ameritan que sea expulsado de la cámara.

“Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido y la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión”, dijo Ameri. “Creo que expulsarme sería por algo más grave, yo no sé si esto amerita una expulsión”

Ameri es diputado por la provincia de Salta, en el Norte de Argentina, y es parte del Frente de Todos, la coalición política gobernante en el país Sudamericano tras el triunfo de Alberto Fernández en 2019.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, esto nos afecta de manera personal, pero también afecta a todo nuestro entorno, en mi caso a mi hija, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras y compañeros”, dijo el diputado.

