Mientras un “Maze” cierra en El Paso otro solo hace cambios

(NOTICIAS YA).- No cabe duda que este 2020 ha afectado a la mayoría de las celebraciones que se realizan año con año y la fiesta de Halloween no es una exepción, pero al parecer no del todo en esta ciudad fronteriza.

Y es que a pesar de que la festividad del Laberinto del Maíz de El Paso se cancelara este año tras los contagios del COVID-19 en El Paso, La Union Maze permitirá el acceso hasta el huerto de calabazas de manera limitada dentro de los vehículos de sus espectadores.

De acuerdo a los anuncios notificados en las redes sociales de La Unión, esta actividad se podrá realizar solamente a través de una reservación y el paseo por el laberinto se mantendrá cerrado.

Los boletos tendrán un costo de $20 dólares y no son reembolsables.

Asimismo habrá servicio de compra de calabazas por autoservicio y entrega a domicilio.

Las actividades comenzarán mañana 25 de Septiembre al primero de Noviembre y los horarios son viernes de 11 a.m. a 4 p.m., sábados de 10 a.m. a 5 p.m. y domingos de 11 a.m. a 6 p.m.

Usted podrá comprar sus boletos haciendo clic a este enlace:

https://launionmaze.ticketleap.com/la-union-pumpkin-patch-fall-2020/?fbclid=IwAR0WFqk0V1lYPAAxELBjFsfktdkINaIL__KW7-6uLNEiKGhGAc3L3C7PKAk.