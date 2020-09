Mujer usa su cuerpo como barrera para salvar mural en Logan Heights

(NOTICIAS YA).- Ahora sólo quedan ruinas de lo que un día fue el mural de Salvador “Queso” Torres en la secundaria Memorial en Logan Heights.

“Los murales son como nuestra historia que nos cuidan a los jóvenes, nos da la inspiración para seguir,” dijo Mónica, quien intentó salvar el mural al poner su cuerpo como barrera entre el edificio y los equipos de construcción.

Una historia que Mónica trató de preservar a toda costa.

“No estaba en contra de los trabajadores, hablé con ellos les estaba pidiendo que por favor no hagan esto solo me dijeron necesito trabajar para darle de comer a mis hijos y no estoy enojada con ellos porque es el jale que tienen,” explicó Mónica.

Al sentirse ignorada y ver que la maquinaria amenazaba el edificio donde estaba pintado el mural, Mónica se las ingenió para ingresar a la secundaria Memorial, corrió a toda velocidad y esquivó a los albañiles hasta llegar a un montículo de escombros.

“Todavía no me da gusto lo que hice nada mas me enoje porque la comunidad por años han ido a juntas y la ciudad le dice mentiras a la comunidad,” dijo Mónica.

Mónica, quien es exalumna de la secundaria Memorial, se sentó entre los escombros por casi dos horas con la esperanza de hacer tiempo y así conseguir una orden de la corte.

“El objetivo era salvar el mural. mi objetivo era para que el maestro pudiera poner los papeles en la corte. no agarre lo que queríamos, destruyeron el mural,” explicó Mónica.

La Policía del Distrito Escolar de San Diego confirmó que Mónica fue arrestada y liberada el mismo día pero enfrenta cargos por un delito menor al no removerse de la escena. La policía dijo que hicieron contacto con el abogado del muralista pero al no haber un mandato judicial y al ver que el edificio se estaba colapsando no tuvieron más remedio mas que arrestar a la mujer y demoler el mural. Cargos que le pesan a Mónica ya que asegura que no tiene antecedentes criminales.

El Distrito Escolar de San Diego está renovando la secundaria Memorial para que se convierta en la primera preparatoria de Logan Heights y aseguran que no podían remover el mural porque contiene plomo y asbesto.

“Me gustaría que se hubieran quedado para que las futuras generaciones pudieran aprender de ellos,” dijo Wicho Flores, quien es exalumno de la secundaria Memorial. “La semana pasada nos dijeron claramente que no se van a quedar pero no los van a tocar dentro de dos semanas.”

A través de un comunicado la concejal Vivian Gomez, quien representa a Logan Heights, dijo que estaba desilusionada al enterarse de la destrucción del mural. Agregó que el Distrito Escolar de San Diego perdió una oportunidad para tener una relación con la comunidad y preservar las obras de arte.

El Distrito Escolar de San Diego no ha explicado que sucederá con los otros tres murales que están en la escuela creados por Mario Torero y Sal Barajas pero dijeron que al de Salvador “Queso” Torres le tomaron fotografías para hacer un réplica y para que las imágenes sean exhibidas en la biblioteca de San Diego y en la Universidad de California en Santa Barbara.

“Necesitamos salvar esto para las generaciones que siguen,” concluyó Mónica.

Los otros muralistas piensan tomar acción legal para salvar y remover los murales a otro sitio ya que consideran que son parte importante de la historia chicana de San Diego.