Se busca por atacar con un arma a un hispano

(NOTICIAS YA).-La policía de Denver, busca a un hombre acusado de atacar con un arma a un obrero hispano, quien dice vivió momentos de terror cuando pensó perdería su vida.

“Ahora pensamos que esta persona tiene tatuajes en el cuello”, dijo Jay Casillas, vocero de la Policía de Denver.

El atacante fue identificado como Elier Rascón, a quien busca la policía de Denver por haber atacado a un ex compañero de trabajo hispano a mano armada.

“Le estamos pidiendo al público que si sabe algo de él, cómo encontrarlo. O más información de este caso, le pedimos que por favor nos llame”, señaló Casillas.

La llamada la puede hacer de manera anónima al 720-913-7867 o al 911 y así a ayudar capturar a este sujeto, que casi acaba con la vida de su víctima, a quien llamaremos Francisco para proteger su identidad.

“Al verme se bajó de su troca, se bajó sin mediar palabras. Se bajó de su troca, y agarró su pistola y la cargó y salió hacia mí diciendo: te voy a matar perro”, relató Francisco.

Posteriormente, le golpeó con la pistola en la cabeza, le dio varias cachetadas y le quitó un café caliente que tenía la víctima para arrojarlo en su cara.

“De allí se fue y me dijo, te voy a matar”, exclamó la víctima.

Pero, cuando esté inmigrante pensó que la pesadilla había terminado, contó que “volvió, me le quedé viendo, y me dijo ¿qué me miras perro?, le dije nada, yo no sé cuál es el problema. Me sacó con cuchillo”.

Arma con la cual le pinchó un cachete y lo mantuvo sometido, hasta que otro compañero logró finalizar el ataque, que dice le tenía al borde de la muerte

“Cualquiera tiene temor con un arma en la cabeza, o en la cara o en el estómago”, expresó Francisco.

Los hechos ocurrieron en el lugar de trabajo, una empresa que según dice la víctima, se dedica a labores de construcción.