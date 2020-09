Si recibe una llamada del Seguro Social, estaría a punto de ser estafado

(NOTICIAS YA).- Seguramente muchos de ustedes han escuchado este mensaje tras contestar su celular

‘Esta llamada está relacionada con su número de Seguro Social, encontramos alguna actividad fraudulenta a su nombre’

Una de las estafas más antiguas, pero que sigue haciendo caer a cientos de personas, que son contactadas por falsos funcionarios del Seguro Social quienes dicen que hay una deuda pendiente o actividades fraudulentas.

‘Y les dicen que para finiquitar el problema simplemente hay una forma, y es que ellos pueden comprar tarjetas de regalo’, dice Gabriel Uribe, portavoz del departamento de Policía de Douglas.

Y luego vienen las amenazas que llenan de temor a las victimas

‘Les dicen que si no hacen el pago, una orden de captura va a ser emitida para ser arrestados’

Y además que pueden perder todos los beneficios sociales

‘Todos sus beneficios sociales serán cancelados, en caso que piense que es un error, presione uno’, dice el operador.

Y es que ni la Policía se salva de estas llamadas

‘Yo he recibido llamadas de personas diciéndome que están llamando de la oficina del seguro social y yo inmediatamente cuelgo la llamada porque yo sé que a mí los administradores del Seguro Social no me llaman por teléfono’, agrega el agente policial.

Y aunque la administración del Seguro Social ha advertido que ellos jamás se comunicarán por teléfono y por ninguna razón cancelarán los beneficios, los estafadores cuentan con un operador telefónico que parece tan real que muchos caen.

‘Hay muchos estados en el país donde varias personas están siendo víctimas de este tipo de estafas, y estamos hablando de muchísimo dinero’

Estas llamadas disminuyeron desde marzo hasta finales de julio, pero en las últimas semanas varias personas han comenzado a recibirlas nuevamente.

Si usted llega a ser uno de ellos, cuelgue de inmediato y repórtelo en la página web de Better Bussines Bureau, y si aún le preocupa que la llamada sea legítima, comuníquese con las oficinas del seguro social al 1-800-772-1213.