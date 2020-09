VIDEO: Suspenden a maestra por maltratar a sus alumnos en clase virtual

(NOTICIAS YA).- Una maestra de México fue suspendida tras hacerse viral un video que la muestra maltratando a sus alumnos durante una clase virtual por no encender sus cámaras.

La clase se imparte para alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, institución que decidió separarla de su cargo.

“O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, se le escucha gritar a la maestra.

La situación inició cuando la maestra estaba tomando lista y fue identificando a varios alumnos que no tenían sus cámaras encendidas.

La maestra empezó a mostrarse molesta y le gritó a una alumna que no tenía su cámara prendida, por lo tanto tenía falta.

La joven intentó explicarle a la maestra que sí tenía la cámara encendida, pero la mujer insistió en que ella la veía apagada.

Otro alumno intercedió para intentar explicarle a la profesora que sí las veía apagadas, a pesar de que entre ellos sí se veían encendidas, probablemente era a causa de su conexión de internet.

“¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? ¡Ubícate niño! Apágame tu micrófono. No me interesa, tienes falta”, fue como respondió la docente a su alumno.

Por medio de un comunicado, la universidad informó que la maestra fue separada de su cargo sin goce de sueldo por lo que resta del semestre, en lo que continúan con una investigación.

“Para llegar a esta determinación (suspender) se realizó una investigación sobre las pruebas presentadas por los afectados, reuniones con alumnos y sus representantes estudiantiles, así como la propia maestra señalada”, se destaca en el comunicado.

La maestra, identificada como Sara Marisa, utilizó su cuenta profesional de Facebook para ofrecer una disculpa por su comportamiento en clase, argumentando que le faltó empatía y que espera entiendan que esta modalidad (escuela a distancia) le está generando estrés.

Tras la publicación, el muro de la maestra se llenó de burlas y críticas hacia su persona y profesión, ya que es psicóloga.