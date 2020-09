Dueños de comercios optimistas en trabajar al 100% de capacidad

(NOTICIAS YA).- Tras el anuncio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, este viernes en St. Pete, sobre el inicio de la Fase 3 de recuperación económica del estado, donde se eliminan las restricciones de capacidad en restaurantes y bares, por considerar que estos comercios no han impactado en la propagación del COVID-19, los dueños de estos negocios, ahora tienen más esperanzas de resurgir financieramente por los embates de la pandemia.

Florida entra a Fase 3 cuando alcanza más de 14,000 muertes por COVID-19

Con datos en mano, el mandatario estatal afirmó que los nuevos contagios y los fallecimientos por coronavirus han bajado, por lo que se puso en marcha la Fase 3 de recuperación económica en Florida.

Los propietarios de bares y restaurantes asumen este anuncio como una esperanza, para salir de la crisis económica que le ha dejado la pandemia del COVID-19.

Además, cuando presentaban limitaciones en la capacidad de sus negocios, se reducía la clientela, con ello, los ingresos, pero no las facturas ni servicios por pagar.

“Mi negocio es un negocio pequeño, me estás reduciendo a tres, cuatro mesas, y si ya una de las mesas es una mesa de 10 personas, pues ya me frenaron. Entonces, no, es súper, súper difícil, porque todo se te reduce a la mitad, y los gastos de alquiler, la luz, eso no reduce a la mitad, eso sigue igual”, expresó Pérez.