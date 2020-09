Empleada de 7-Eleven gastó más de $5,000 con tarjetas de clientes

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Casselberry, condado de Seminole, informó sobre una trabajadora de una tienda de conveniencia 7-Eleven, quien robó la información de las tarjetas de crédito de algunos clientes, en su mayoría ancianos, realizando compras de miles de dólares con ellas.

La mujer, identificada como Nykeshia Smith, usó las tarjetas de tres personas, para gastar $5,454.20. Una cuarta persona también fue víctima del robo, pero Smith no logró gastar dinero.

El reporte inicial, partió de la denuncia de una mujer de 74 años, quien dijo que usaron su tarjeta de débito por un total de $964.26, en los comercios Sam´s Club, Discount Perk, Big Lots y Silver Star Mart en Ocoee.

Tras las investigaciones se supo que la víctima olvidó su tarjeta después de una compra en una tienda 7-Eleven, días antes de los fraudes. Al percatarse de la pérdida de su instrumento bancario, volvió al comercio y el empleado que se encontraba allí le informó que habían cambiado de turno y que no tenía su tarjeta.

Al chequear los vídeos de vigilancia, las autoridades policiales pudieron confirmar que Smith tomó la tarjeta de la anciana, mientras ésta con su andadera, salía del establecimiento lentamente y la empleada no trató de decirle o devolverle la tarjeta.

Por otra parte, una segunda víctima, reportó que su tarjeta fue utilizada por un total de $1,840.35 en compras de Lowe’s, Sam’s Club, Own It Now Sales y Apple.com. Esta persona afirmó ser comprador regular de un 7-Eleven en la autopista 17-92 del sur del país y haberle dado su tarjeta a Smith al menos una vez.

Las investigaciones policiales fueron realizadas por registros telefónicos, donde confirmaron llamadas de Smith a las empresas de tarjetas de crédito, con la finalidad de controlar las cuentas y fingió otra voz para sonar como una de la víctimas, quien era un hombre.

No obstante, la tercera víctima, una anciana de 82 años, fue despojada de $2,649.59 en compras en Winn-Dixie, Happy Face Entertainment, Comcast, Penn Credit PCC Trust y una compañía de ecografías, A New Image Baby.

Las autoridades corroboraron la identidad de Smith en estos fraudes, mediante testigos e imágenes de seguridad.

Una cuarta víctima, quien se salvó de ser robado por esta mujer, visitó la tienda 7-Eleven el 18 de junio y Smith solicitó ver su tarjeta Discover, a la cual le tomó una foto ante un descuido del cliente. Aunado a esto, la empleada llamó a la víctima haciéndose pasar por su empresa telefónica y le solicitó información de su fecha de nacimiento y sus últimos cuatro números de su Seguro Social.

La salvación del fraude a la mujer de 65 años, ocurrió cuando esta víctima llamó a la compañía de su tarjeta, Discover, tras enterarse de compras no realizadas y paralelamente, Smith estaba en una llamada con Discover intentado controlar esta cuenta.

Smith, enfrenta cargos de hurto, fraude y hurto mayor.

“Este individuo era un empleado de una franquicia independiente. El franquiciado notificó a 7-Eleven que había despedido al empleado en cuestión. 7-Eleven está cooperando plenamente con las fuerzas del orden. Los clientes que crean que pueden haber sido afectados pueden llamar al 1-800-255-0711 ”, informó 7-Eleven, Inc., en un comunicado a nuestro socio de noticias WKMG.

Smith se encontraba bajo libertad condicional por un caso de crimen organizado y robo de identidad en el año 2013 en el condado de Orange.

Sin embargo, presenta una fianza de $100,000 otorgada por un juez por los fraudes recientes, pero no tiene fianza por romper su libertad condicional.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones pertinentes, en búsqueda de más posibles víctimas.

