Las personas ya no podrán ser discriminadas por su pelo en Colorado

(NOTICIAS YA).-

En pleno siglo 21 el pelo no debería ser motivo para crear una ley, pero los casos de discriminación como el de Arnold, un estudiante de Texas que le negaron asistir a su graduación a menos que se cortara las rastas, entre múltiples casos donde han negado oportunidades laborales por tener el pelo rizado, han llevado a poner el tema sobre la mesa de los legisladores, algo que para los protegidos con esta ordenanza resulta positivo.

‘Me siento más seguro de que un empleador o un paciente no pueda tener la potestad de querer cambiar mi pelo o el estilo de como llevo mi pelo’ Dice Rafael Ramírez.

La ley de Colorado entra en vigor después de que California, Nueva York, Virginia y Nueva Jersey lo hicieran para que se respete la diversidad.

Cris, una afrolatina habitante de Denver dice que espera que con esta ley su pelo deje de ser un objeto público que cualquiera puede tocar por simple curiosidad.

‘Teniendo el pelo rizado no sé si la gente piensa que puede tocar mi cabello para sentir la textura o ver cómo se siente y es algo raro que me pasa muchas veces’.

Con ley o sin ley que la proteja, su respuesta siempre es y será la misma: ‘No sé qué te puedo decir, pero es mi cabello, no me gusta que me toquen ni que me toquen el cabello sin preguntarme’

Sin embargo, como madre siente que con las leyes su hijo podrá estar más seguro

‘Me da mucho alivio para los niños en las escuelas específicamente’

Y aunque Cris aclara que en Colorado no se ha sentido discriminada laboralmente por su pelo, muchas veces la han hecho sentir exótica, no solo por sus rasgos físicos sino por su idioma

‘No todo el mundo sabe que hay muchos afros latinos que son morenos, con cabello rizado, labios grandes, ¡afros!, pero que hablamos español cien por ciento’.

Esta ley protege los derechos a mantener el cabello natural, largo o corto, peinados o sin peinar, que están estrechamente asociados con sus identidades raciales, étnicas o culturales.

El 4,6 por ciento de la población de Colorado son afrodescendientes, quienes se beneficiaran con esta ley.