Obligan a colectivos a detener búsqueda de familiares en casa de Tijuana

(NOTICIAS YA).-Colectivos que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas en Tijuana, se vieron en la necesidad, bajo amenazas, de parar los trabajos de excavación.

Los colectivos para la búsqueda de personas desaparecidas pararon los trabajos de excavación en el domicilio de la casa Campos por amenazas, según les dijeron, estaban preparando órdenes de aprehensión en su contra por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.

“En vez de que hagan su trabajo, busquen a las personas culpables de los hechos del primer cuerpo que ya se encontró en esa vivienda, están más mortificados de girar una orden de aprehensión en contra mía, que en hacer realmente su trabajo.” Bárbara de la Cerda, quien busca a su hijo.

Durante 13 días consecutivos cavaron en diferentes puntos de la propiedad, según información que les proporcionaron de manera anónima, habría por lo menos 8 cuerpos enterrados. En noviembre encontraron el primero, y a pesar del hallazgo hasta hoy, elementos de la fiscalía sólo los observan desde sus vehículos.

Miembros del colectivo comentan que las autoridades están completamente informadas y reconocen que hay personas enterradas en la propiedad, pero que hasta el momento no han hecho nada al respecto.

Casi dos semanas estuvieron los familiares en la casa, turnándose en las excavaciones, solo voluntarios, padres de familia y hermanos que padecen el mismo mal, la desaparición de un ser querido y que ahora entre ellos han formado una familia para buscar por propia mano.

“Nosotros como colectivo no deberíamos de existir, porque son investigaciones y son procesos que debe llevar la fiscalía, esto nació desde la procuraduría el año pasado y la fiscalía de este año lo tomo, pero lo tomo muy a la ligera.” Comentó Fernando Hortigoza del Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California.

Miembros del colectivo decidieron salir de la vivienda y cerrar sus puertas, pero no se dan por vencidos, la señora Bárbara está convencida que los restos de su hijo Ezequiel están enterrados en la propiedad.

“Yo sigo en la misma, yo no voy a soltar esta casa hasta que saque a mi hijo y los otros que están ahí, lo único que pido es que me dejen sacarlos, ya después de que lo saque me tienen que arrestar, con gusto voy, con gusto voy presa.” Agregó Bárbara.

Ahora se van a plantar en el centro de gobierno hasta ser recibidos por el gobernador de Baja California para que les expliquen cuáles van a ser las acciones a seguir para buscar los cuerpos de sus seres queridos, que pudieran estar enterrados en este domicilio.