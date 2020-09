Agua de la llave en Texas está contaminada con ameba come cerebro

(NOTICIAS YA).- 26/Septiembre/2020

Las comunidades cerca del área de Houston deben dejar de usar agua de la llave porque podría estar contaminada de naegleria fowleri, una ameba come cerebro; advirtió la Autoridad del Agua Brazosport de Texas, en la noche del viernes.

La comisión emitió un comunicado advirtiéndole a la gente no usar el agua de la llave por ninguna otra razón además de tirar de la cadena de los inodoros, debido a los riesgos que representa la ameba.

La advertencia aplica para las áreas de Lake Jackson, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute and Rosenberg, y para Dow Chemical-Freeport y las unidades de prisión estatal Clements and Way Scott.

La advertencia seguirá activa hasta que la autoridad del sistema de agua Brazosport se haya enjuagado y se realicen pruebas a muestras de agua para demostrar que es seguro volver a utilizar el sistema.

La fuente de agua de la Autoridad del Agua de Brazosport es el Río Brazos. Naegleria fowleri es una ameba microscópica de una célula que comúnmente se encuentra en el agua dulce cálida y la tierra, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Usualmente esta ameba infecta a las personas cuando el agua contaminada entra al cuerpo a través de la nariz, desde ahí viaja al cerebro y puede causar meningoencefalitis amebiana, una extraña y debilitante enfermedad.

La infección usualmente es mortal y a menudo ocurre cuando las personas van a nadar o bucear en aguas dulces cálidas, como lagos y ríos. Se han documentado extraños casos en los que las infecciones de esta ameba son causadas por otras fuentes, como una alberca que no tiene el cloro adecuado o agua caliente de la llave.

Según los CDC entre 2009 y 2018, se reportaron 34 infecciones en EE.UU. En la mayoría de los casos, las personas fueron infectadas en aguas recreativas, mientras que 3 personas se contagiaron al usar agua contaminada de la llave para irrigación nasal. Una persona se infectó con agua de la llave que usó en su jardín.

A inicios del mes, la familia de un adolescente dijo que el joven murió por causa de la ameba comecerebros, tras ir a vacacionar en un campamento al Norte de Florida en agosto.

