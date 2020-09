Mujer embarazada rescata a su esposo que fue mordido por tiburón

(NOTICIAS YA).- 26/Septiembre/2020

Una mujer embarazada rescató a su esposo luego de que un tiburón le mordió el hombro tras saltar al agua en una playa de Florida Keys.

LEE: Tiburón de 10 pies ataca a buceador en Florida

Margot Dukes-Eddy estaba en una vacación familiar la semana pasada, la pareja había viajado desde Atlanta con los padres de la mujer, su hermana y el novio de su hermana, cuando tomaron un bote privado para ir a nadar al mar.

De acuerdo con los reportes, la familia se dirigió a explorar la vida marina en el Arrecife Sombrero en Florida Keys, la cadena de islas de 125 millas de largo que inicia justo al Sur de Miami.

Como había varias personas en botes cercanos que ya estaban nadando, Andrew Eddy, de 30 años, no dudó en lanzarse al agua. Casi inmediatamente después de saltar, un tiburón — descrito por testigos como un tiburón toro de 8 a 10 pies — chocó con Eddy y le mordió el hombro.

LEE: Joven de 16 años fue atacado por un tiburón en Carolina del Norte

Dukes-Eddy, que estaba viendo todo desde el bote, de inmediato saltó a la acción y logró sacar a su esposo del agua para ponerlo a salvo; dijo el oficial Christopher Aguanno en su reporte para la Oficina del Alguacil del Condado de Monroe.

Eddy fue llevado inmediatamente a Sobrero Beach y después fue transportado a un hospital cercano de Miami a través de una aeronave. La herida en su hombro fue determinada como severa, dijo la oficina del alguacil.

Aguanno indicó que no había personas pescando en el agua donde el grupo estaba nadando y que no había más reportes de heridas. El Condado de Moroe sólo ha tenido 17 casos de ataques no provocados de tiburón desde 1882.

LEE: Tiburón mató a surfista en California y causó el cierre de una playa