Demócratas de la Cámara presentan su nuevo plan de estímulo

(POLÍTICA YA). – Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron este lunes el texto de su último paquete de ayuda para el coronavirus.

ALZAS EN WALL STREET ANTE ESPERANZA DE UN PAQUETE DE ESTÍMULO

La medida de $2,2 billones que podría ser sometida a votación a finales de esta semana. El paquete incluye beneficios por desempleo, cheques de estímulo de $1,200 para los contribuyentes, préstamos para pequeñas empresas y ayuda para las aerolíneas.

La propuesta demócrata es $1 billón menos costosa que la Ley HEROES que aprobó la Cámara en mayo pasado, aunque incorpora nuevas medidas de ayuda para las aerolíneas y las pequeñas empresas, incluyendo a restaurantes.

Aunque no se espera que sea acogida en el Senado, la propuesta en su forma actual la propuesta sirve como base de negociación de los líderes demócratas en las conversaciones con funcionarios del gobierno de Trump y los mismos republicanos.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes tenía programado hablar con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin por teléfono a las 6:30 p.m. del lunes, según una fuente familiarizada con las conversaciones.

Pelosi y Mnuchin están haciendo un último intento de llegar a un acuerdo sobre un acuerdo masivo de alivio del coronavirus, incluso cuando los demócratas de la Cámara de Representantes avanzan con su propio paquete de estímulo partidista sin el apoyo de los republicanos.

Si no parece probable un acuerdo, y no lo ha sido a pesar de meses de negociaciones intermitentes, Pelosi y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes celebrarán una votación sobre su propio proyecto de ley de 2,2 billones de dólares el miércoles y luego se irán a casa, garantizando que el Congreso gane. No enviaré más ayuda hasta después del día de las elecciones, dijeron las fuentes.

La publicación del texto del proyecto de ley de los demócratas, pocos minutos antes de que Pelosi y Mnuchin planearan hablar, señaló a muchos que las negociaciones habían fracasado, aunque ninguna de las partes está ansiosa por asumir la responsabilidad de romperlas.

