Dr. Fauci recomienda tomar esta vitamina para protegerte del coronavirus

(NOTICIAS YA).- El doctor Anthony Fauci, una de las principales figuras en la lucha contra el coronavirus, tiene una nueva recomendación para protegerse de la enfermedad, y es algo muy fácil de conseguir.

De acuerdo con el sitio especializado BGR, aunque todavía no hay un consenso sobre la utilidad de la vitamina D para prevenir o tratar la COVID-19, son más los indicios que apuntan a que tener buenos niveles de este nutriente reduce las complicaciones y hasta las probabilidades de fallecer por la enfermedad.

Los datos más recientes al respecto provienen de la Boston University School of Medicine, que encontró que aquellos con niveles suficientes de vitamina D contaban con un menor riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19, incluyendo la pérdida del conocimiento.

Estos pacientes también tenían niveles más bajos de inflamación y más altos de linfocitos, células del sistema inmune que nos protegen de enfermedades.

Uno de los autores del estudio, Michael Holick, de la Boston University School of Medicine, explicó que aquellos pacientes mayores de 40 años con suficiente vitamina D son 51.5% menos propensos a morir por COVID-19.

El reporte destaca que los humanos obtenemos la vitamina D en nuestra dieta, la piel la procesa a partir de la luz solar y además se puede comprar en forma de suplemento alimenticio, la recomendación de Fauci para reducir el riesgo de infección.

Los expertos recomiendan realizarse pruebas de deficiencia de vitamina D antes de comenzar a consumir los suplementos. Sin embargo, un estudio de NIH en 2014 encontró que 35% de los adultos y casi el 50% de los infantes en el país tenían una deficiencia de esta vitamina.

Cabe destacar que sus síntomas no son tan fácilmente identificables pero pueden incluir resequedad o rápido envejecimiento de la piel, así como debilidad muscular y fracturas de huesos, en los casos más severos.

“La otra vitamina que la gente toma es la vitamina C porque es un buen antioxidante, así que si la gente se quiere tomar un gramo, más o menos, de vitamina C, eso estaría muy bien”, indicó Fauci. La vitamina C puede ayudar a combatir infecciones pero todavía se desconoce su efectividad en lo que respecta al coronavirus.

