Inició sistema de seguridad ante emergencias en escuelas de Hillsborough

(NOTICIAS YA).- Este lunes entró en vigencia el uso de un dispositivo de seguridad ante emergencias, en todas las escuelas públicas del condado de Hillsborough. El sistema de alerta, estará bajo el poder de todo el personal que labora en estas instituciones educativas, con el fin de poder reportar cualquier eventualidad y así la policía responder a tiempo.

Escuelas de Hillsborough tendrán dispositivo de alertas ante emergencias

El sistema, consiste en una tarjeta con un botón en la parte de atrás, que al tocarlo ante una situación de emergencia, activa una alerta para las autoridades de seguridad del condado de Hillsborough, quienes sabrán exactamente en qué ubicación de la institución educativa, está ocurriendo el hecho. Esto, permitirá a los funcionarios policiales, atacar la amenaza, ganando valiosos segundos, en donde se pueden evitar sucesos que lamentar.

“Algunas veces los maestros no tienen tiempo de volver corriendo al salón de clases y hacer una llamada, correr a buscar al director en los pasillos, o apretar el botón de emergencia en una de las aulas y no todas tienen ese dispositivo”, informó Addison Davis, Superintendente Escolar del condado de Hillsborough.

Un total de 25,000 empleados de las escuelas públicas de este condado, llevarán colgados de su cuello los carnets, que funcionan como localizadores satelitales cuando se activan.

“Te dicen quién lo apretó y dónde están en la escuela, para que cuando nosotros estamos yendo a la escuela, sabemos exactamente dónde es que tenemos que ir, no estamos perdiendo tiempo tratando de ver, ok, ahora vamos para el frente de la escuela, pero no sabemos dónde el problema es”, indicó Zamir Ode, Mayor de Servicio de Seguridad de las Escuelas Públicas del condado de Hillsborough.