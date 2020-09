Las nuevas tarifas que cobrará USCIS a partir del 2 de octubre

(POLÍTICA YA). – La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aumentará a partir del próximo viernes 2 de octubre las tarifas que cobra por el procesamiento de solicitudes de inmigrantes, como por ejemplo la ciudadanía y la residencia permanente, o “Green Card”.

SE ACERCAN ALZAS DE TARIFAS DE USCIS PARA LA CIUDADANÍA Y “GREEN CARD”

El precio de la solicitud para obtener la ciudadanía aumentará a $1,170, o $1,160 para las solicitudes en línea.

La nueva regla de USCIS también reducirá el umbral de ingresos para calificar para una exención de la tarifa y eliminará el subsidio parcial para la solicitud.

Las nuevas tarifas, que, en muchos casos, irán acompañadas de nuevas ediciones de formularios, se aplicarán a todas las presentaciones que tengan matasellos del 2 de octubre de 2020 o después.

Si bien hay ciertas tarifas que disminuirán (por ejemplo, las peticiones I-140 serán $145.00 menos de lo que son ahora), el aumento promedio ponderado será del 20%, y ciertos beneficios verán tarifas significativamente más elevadas.

Estas serán las nuevas tarifas de USCIS:

I-90 Solicitud de Residencia Permanente pasará de $455 a $415. I-130 Petición de Familiar Extranjero de $535 a $560. I-601A Solicitud de Perdón Migratorio de $630 a $960. I-765 Solicitud de Permiso de Trabajo de $410 a $550. N-400 Solicitud de Naturalización de $640 a $1,170.

SOLICITUDES / PETICIONES DE VISA DE NO INMIGRANTE

Muchos de los cambios de tarifas estarán acompañados de nuevos formularios para trabajadores temporales no inmigrantes,. En particular, el Formulario I-129 ahora se dividirá en varias versiones diferentes para cubrir clases específicas de categorías de visa de no inmigrante:

Además, las nuevas reglas obligarán a los empleadores con más de 50 empleados, a pagar una tarifa adicional de $4,000.00 (H-1B) o $4,500.00 (L-1).

La tarifa para los Formularios I-539 aumentará de $370.00 a $400.00 (y $390.00 si se presenta en línea); sin embargo, ahora incluirán la tarifa biométrica que antes era de $85.00.

MONTGOMERY SE UNE A DEMANDA FEDERAL CONTRA AUMENTO DE TARIFAS DEL USCIS

PETICIONES / SOLICITUDES DE VISA DE INMIGRANTE Y CIUDADANÍA

Algunas tarifas (por ejemplo, I-140 y base I-485) disminuirán; sin embargo, en general, las nuevas tarifas harán que los ajustes de estatus y las naturalizaciones sean mucho más costosos. Las solicitudes de libertad condicional anticipada y EAD ya no serán gratuitas cuando se presenten con las solicitudes de ajuste de estatus, los niños menores de 14 años deben pagar la tarifa completa de la solicitud de ajuste de estatus y el costo de solicitar la ciudadanía casi se duplicará.

PROCESAMIENTO PREMIUM

La tarifa asociada con el procesamiento premium, cuando esté disponible, se mantendrá constante. Sin embargo, con el cambio de tarifa también vendrá una desaceleración en el procesamiento premium, es decir, en lugar de procesar en 15 días calendario, USCIS tomará una decisión en 15 días hábiles.