Muere al ser atropellada por maquinaria pesada en playas de Oceanside

(NOTICIAS YA).-Autoridades investigan la muerte de una mujer al ser atropellada por una pieza de maquinaria pesada este lunes en las playas de Oceanside.

El fatal accidente se registró justo después de las 10 a.m., en el 1202 N. Pacific Street en Oceanside, cerca de South Oceanside Harbor. El área se encuentra acordonada mientras se realiza la investigación.

El teniente Tom Bussey del Departamento de Policía de Oceanside dijo que la mujer estaba sola, acostada en la playa, cuando un tractor la atropelló.

La víctima quien no ha sido identificada, murió en el lugar. Hasta el momento no está claro si la mujer, que estaba completamente vestida, estaba en una zona de construcción no autorizada en el momento del accidente.

De acuerdo a las autoridades, la maquinaria pesada se encuentra en la playa porque se están realizando trabajos de dragado en Oceanside Harbour.

El caso sigue bajo investigación.