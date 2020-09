Murió niña de 3 años tras constantes abusos sexuales en su familia

Me da impotencia lo qué pasó con Michelle la bebe de 3 años, que no murió LA MATÓ, VIOLÓ Y ASESINÓ SU PADRASTRO. Y aún así hay gente que culpa a la madre por no estar con ella? Por estar trabajando? Qué decepción Nayarit 😞 #JUSTICIAPARAMICHELLE pic.twitter.com/1GjjJZc3bm

— Claudia Hernandez (@ClauHdzRm) September 28, 2020