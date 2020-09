6.4 millones de pruebas rápidas de COVID estarán disponibles en Florida

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este martes en una conferencia de prensa, desde el Hospital Morton Plan en Clearwater, la llegada de 6.4 millones de kits de pruebas rápidas de detección de COVID-19 al estado, las cuales provienen del gobierno federal y serán distribuidas en los sitios donde más se necesiten.

Se incrementan a más de 3,200 los nuevos contagios COVID-19 en Florida

Durante el encuentro, se realizó una demostración en vivo de esta prueba, la cual muestra un resultado en tan sólo 15 minutos, y el mandatario estatal enfatizó en que estos exámenes se aplicarán en centros para adultos mayores, escuelas, sedes de atención a largo plazo u otro que así lo requiera.

“No sólo se trata de los ancianatos u hogares de cuidado prolongado, vamos a darle prioridad a cualquier centro de abuelos, a las comunidades de personas retiradas y si alguna otra institución de este tipo no ha recibido directamente el aporte federal, nosotros lo haremos”, informó DeSantis.

En cuanto al tema escolar, estas pruebas rápidas ayudarán a descartar los contagiados de coronavirus en tiempo récord y así agilizar el sistema educativo, generando confianza en padres, estudiantes y personal de los recintos escolares.

“Si tienes un estudiante que empieza a presentar síntomas, que debe ser, obviamente, aislado, ahora puedes aplicarle esta prueba y en 15 minutos, saber si tiene coronavirus o no. Si no tiene COVID, entonces no se debe, bajo ninguna circunstancia, poner en cuarentena a ningún estudiante sano”, destacó el gobernador de Florida.