Reabren parque acuático de El Centro

(NOTICIAS YA).-El parque acuático fue inaugurado en noviembre de 2019 pero la temporada de frío llegó y no logró arrancar apropiadamente, en la primavera de 2020 se intento reabrir pero las restricciones de la pandemia no lo permitieron y durante el calor de primavera y verano no se ha permitido el uso de albercas públicas o espacios recreativos, hasta hoy.

La ciudad del El Centro anuncia la re-apertura con entusiasmo para el beneplácito de todo el Valle Imperial, este lugar cuenta con una alberca semiolímpica de 8 líneas, una alberca con 3 líneas de nado para calentamiento y terapias, un chapoteadero y un río para flotadores (lazy river). Estará operando solo al 30% de su capacidad que equivale a 420 personas, sin embargo para este arranque sólo permitirán 150 para poder controlar el flujo de personas y la implementación de medidas de seguridad como la sana distancia y el uso de cubrebocas cuando las personas estén fuera del agua. Solo se permitirá el acceso con reservación por lo cual se requiere de llamar o acceder a la página de internet para definir el número de personas y el día de su visita. De martes a viernes estará abierto unas horas por la mañana y otras por la tarde sólo para terápias o entrenamiento, los sábados y domingos abrirán después del medio día para uso recreativo.

Para hacer reservación, consultar precios y horarios consulte el siguiente vínculo de internet:

http://www.cityofelcentro.org/PARKANDREC/index.asp?m=1&page=91&subpage=25