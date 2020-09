Walmart ofrece dinero a paseños si se les cobró de más en sus compras

(NOTICIAS YA).- Residentes de esta ciudad fronteriza podrían recibir un pago gracias a un acuerdo de demanda colectiva a nivel nacional si compró productos por peso en Walmart en los últimos cinco años.

El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos del Sur de Florida dio a conocer que esta medida se aplica para los consumidores que hicieron sus compras entre el 13 de febrero de 2015 y 26 de agosto de 2020 siempre y cuando el precio por unidad no se reflejó en el precio final.

Cabe destacar que “productos por peso” hace referencia a carne vacuna, carne porcina, aves, pescados y otro tipo de productos que se etiquetan con un precio unitario y se venden de acuerdo con ese precio.

En la demanda se reclama que en ocasiones Walmart etiquetó incorrectamente este tipo de productos cuando bajó el precio de estos artículos porque se acercaba su fecha de expiración.

Esto pudo haber causado que se cobrara de más a los clientes por ciertos artículos perecederos rebajados y que no recibieran el valor completo correspondiente de los productos comprados.

Cada miembro de la demanda colectiva tiene derecho a un pago monetario bajo las condiciones de la demanda. Sin embargo, el monto total no se conocerá hasta que se hayan procesado todas las reclamaciones. Para acceder al pago por la demanda, debe enviar un formulario de reclamación antes del 8 de enero de 2021.

Si no quiere recibir un pago y no quiere estar obligado legalmente por la demanda, debe excluirse mediante una carta de exclusión voluntaria presentada en tiempo y forma, con sello postal no posterior al 4 de noviembre de 2020.

A menos que se excluya por cuenta propia, usted renuncia al derecho de demandar a Walmart por las mismas reclamaciones que resuelva esta demanda.

Para seguir adelante con una demanda a título personal, debe excluirse de esta demanda colectiva.

Si usted es miembro de la demanda colectiva y no se ha excluido de la demanda, podrá objetar la demanda si no está de acuerdo con alguna parte de esta. Esta objeción debe tener un sello postal no posterior al 4 de noviembre de 2020.

La corte llevará a cabo una audiencia de equidad el 26 de febrero de 2021 para evaluar si la demanda es justa, razonable y adecuada.

Usted podrá asistir a la audiencia de equidad, pero no es obligación hacerlo. También puede contratar a su propio abogado, pagado por usted, para que se presente o hable a su nombre en la audiencia.

Para mayor información comuníquese al teléfono 1-855-424-1334 o visite www.WalmartWeightedGoodsSettlement.com.