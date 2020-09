2 centroamericanos desaparecieron sin dejar rastro en Langley Park

(NOTICIAS YA).-José y Remington fueron vistos por última vez aquí sobre la 1,400 de la calle Kanawha en Langley Park hace más de 10 días, los familiares de los centroamericanos, temen lo peor pues desaparecieron sin dejar rastro. Piden la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

José Israel Lucero Deras 42 años y Remington Stuardo Argueta Rosales, de 27 salieron de viaje al estado de Kentucky el 19 de septiembre, de acuerdo con la esposa de José, el guatemalteco y su amigo Remington salieron de su hogar en Langley Park a eso de la 1 de la tarde.

María Martínez, esposa de José dijo: “él ya había ido a Kentucky y siempre todos los días hablábamos. Pero esta vez fue diferente”.

Agregó “no me contesta, su teléfono está apagado. No sé si está bien, cómo está, qué pasó. El último mensaje que él vio fue ese sábado en la tarde. Ya Llamé a la policía de aquí de Kentucky, a los hospitales, a Inmigración a todas partes y nada”. Estoy preocupada, no duermo, no como pensando qué le pasó algo malo”.

María desconoce si los guatemaltecos llegaron a su destino o si desaparecieron en el camino. De acuerdo con la familia de Remington, el guatemalteco llegó a los Estados Unidos hace 5 meses. Dejó a un hijo de 8 años en Guatemala con quien aseguran mantenía una comunicación consistente por lo que la incertidumbre de no saber sobre el paradero del joven por 11 días es abrumadora.

Si tienes información que ayude a dar con el paradero de los Guatemaltecos se le pide que la reporte llamando al (301) 352-1200.