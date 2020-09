(NOTICIAS YA).- El alcalde de Boston, Martin J. Walsh, anticipó que su región se incorporará a la lista de comunidades de alto riesgo de propagación de Covid-19, por lo que confirmó que Boston no entrará a la siguiente fase de aperturas económicas.

Esta nueva etapa fue anunciada el día de ayer por el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker y entraría en efecto a partir del lunes 5 de octubre.

La orden ejecutiva permite que algunos sitios de entretenimiento y recreación pudieran reanudar sus operaciones en interiores, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos de seguridad establecidos por el estado.

“Puedo confirmar el día de hoy que no avanzaremos por ahora al paso 2 – fase 3, eso significa que no abrirán centros de entretenimiento, no veremos un incremento de capacidad en otros espacios y ciertas actividades permanecerán cerradas”, explicó el alcalde Walsh.