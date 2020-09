Joven se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado en Woodbridge

(NOTICIAS YA).- La mayoría de los vecinos de esta cuadra en Woodbridge están muy preocupados por lo ocurrido pues aseguran que escucharon los disparos y luego vieron cómo las autoridades sacaban a un joven herido para llevarlo al hospital.

Según la policía de Prince William sujetos dispararon hacia la ventana del sótano de una vivienda ubicada en el 13400 de Greenacre Drive a eso de las 8:30 de la noche. Los vecinos aseguran que la víctima es un joven hispano.

Una testigo nos dijo que “Yo estaba cocinando y escuché los disparos. No escuché gritos pero cuando abrí la ventana miré que ya la policía estaba aquí cerca de mi casa. También vi la ambulancia y todo eso… Pero no salí, me quedé encerrada con mi nietecito.”

La mayoría de los vecinos se rehusaron a hablar en cámara por temor a represalias. Sin embargo, en cuanto a la seguridad unos creen que este hecho de violencia se trató de un incidente aislado, pero otros exigieron a las autoridades mayor presencia en el área, para evitar tragedias.

Los vecinos aseguran que luego de escuchar los disparos vieron un auto blanco marca BMW abandonando el área a toda velocidad. Si tiene información sobre este hecho de sangre, por favor comuníquese con las autoridades al (703) 792-7000.